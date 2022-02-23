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بعد اختفاء جميع أغانى عمرو دياب.. الجمهور يتساءل هل بسبب الألبوم الجديد أم المنصة الموسيقية؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفاء جميع أغانى عمرو دياب.. الجمهور يتساءل هل بسبب الألبوم الجديد أم المنصة الموسيقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الهضبة عمرو دياب قوائم البحث بعد اختفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب، ولم يتبق على القناة سوى حفلات دياب وأجزاء منها، وتساءل جمهور الهضبة عن السبب وتكهن البعض أن فعل ذلك بسبب التحضير لألبومه الجديد.

وتوقع البعض الآخر السبب إنشاء منصة موسيقية خاصة به تضم جميع ألبوماته الغنائية  والتى تحمل اسم Soul ، وظهر اللوجو في حفلة الأخير في التجميع و لكن لم يكشف عن  أى تفاصيل .

 

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والألبومات التى تم اخفاؤها هى التى جاءت من إنتاج عمرو دياب من خلال شركته "ناى"، فيما ظل عدد من أجزاء الحفلات الغنائية، وبعض الإعلانات، والأغانى القديمة التى لم تنتجها الشركة الخاصة به، وحذف العديد من الألبومات منها، "أحلى وأحلى، ومعدى الناس، وكل حياتى، ويا أنا يا لأ" وغيرها من الأغانى.

وعلي جانب آخر يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى فى الرياض غدا الخميس، بمسرح أبو بكر سالم، ونشر عمرو دياب صورة من بوستر الحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى Twitter وعلق قائلا: "جاهزين".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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