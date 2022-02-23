“هتك عرض 7 فتيات”.. حكم بحبس ممثل مصري لـ3 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2022 9:55 صباحًا

بعد اتهامه بهتك عرض 7 فتيات ومحاولة اغتصابهن، قضت محكمة مصرية بمعاقبة ممثل بالسجن المشدّد، فيما تنتظر نقابة الممثلين موقف محكمة النقض من الطعن الذي سيتقدم به المدان لتقرر شطبه من سجلاتها من عدمه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، حكمًا بالسجن 3 سنوات مشددة للممثل شادي خلف، لإدانته بهتك عرض 7 فتيات بالقاهرة ونويبع في جنوب سيناء، داخل ورش تمثيل خاصة تابعة له.

وكان النائب العام المصري قد أحال الممثل محبوسا للمحاكمة الجنائية في 10 أكتوبر الماضي.

ووجهت النيابة في قرار الإحالة للمتهم البالغ من العمر 43 سنة ويعمل ممثل ومدرب تمثيل باستديو “ذات”، أنه “في تاريخ سابق على 4 يوليو 2021، ارتكب جرائم هتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات خلال تدريبهن على التمثيل”.

وفي 13 نوفمبر الماضي انعقدت أولى جلسات محاكمة الممثل المتهم حضوريا، حيث ظهر مقيدا في قفص الاتهام، ثم انعقدت ثاني الجلسات في 19 ديسمبر، وحاول المتهم الدفاع عن نفسه وإنكار التهم لكن المحكمة لم تقتنع بدفاعه.

ومصطلح “هتك عرض” يشير إلى “كل استطالة إلى جسد أنثى بهدف المساس بها”، بحسب ما صرّح مصدر قضائي لـ”سكاي نيوز عربية”.

وفي السياق، قال المستشار القانوني لنقابة الممثلين المصريين شعبان سعيد لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “الممثل من حقه قانونا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض”، وإن “النقابة ستنتظر موقف محكمة النقض من هذا الطعن”.

وأشار سعيد إلى أنه “إذا رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الممثل المدان فبالتالي يكون حكم إدانته نهائيا وباتا في جريمة مخلة بالشرف، وسيكون من المرجح شطبه من جداول النقابة، أما إذا قبلت النقض طعنه وأعادت محاكمته ستنتظر النقابة لانتهاء المحاكمة الثانية لاتخاذ قرارها”.