شكرا لقرائتكم خبر عن فوزي الجزايرلي الشهير بـ "المعلم بحبح" أول من قدم محمد عبدالوهاب فى مسرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم 23 فبراير ذكري وفاة رائد من رواد السينما المصرية وهو الفنان فوزي الجزايرلي، وهو ممثل ومخرج ومنتج مصري من أشهر نجوم فترة الثلاثينيات والأربعينيات، وهو صاحب تأسيس فرقة مسرحية في الحسين وقدم من خلالها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عام 1917. وبذلك تكون له الأيادي الخضراء على موسيقار الأجيال .

فوزي الجزايرلي كون من أفراد اسرته عائلة فنية فالأب والزوجة والابنة والابن يمارسون التمثيل ، وكون فرقة مسرحية مع ابنته إحسان الجزايرلى وابنه فؤاد الجزايرلى، وقامت الفرقة بتمثيل فيلم سينما باسم "مدام لوريتا" سنة 1919 واستمرت الفرقة في تقديم أعمالها المسرحية في قهوة قريبة من مسجد البوصيري وأبو العباس فى حى الانفوشى وكان يستعين بالمطربة فاطمه قدرى.

قدم الفنان فوزي الجزايرلي ثنائي ناجح مع ابنته إحسان الجزايرلي حيث انهم اشتهروا وكونوا ثنائي كوميدي ناجح اشتهر "بحبح أفندي وأم أحمد" قدموا عددا كبيرا من المسرحيات والأفلام سويًا، لعب فيها الفنان "فوزي الجزايرلي" دور زوج "الست أم أحمد" ومن بينها "الفرسان الثلاثة والدكتور فرحات والبحار والمعلم بحبح وبحبح باشا ومبروك وليلة في العمر".

رغم شهرة الجزايرلي بدور الزوج "بحبح أفندي"، فإنه أخفى سرًا كبیرًا عن جمهوره كان السبب في نجاحه أيضا، ففي حين اعتبر الجمهور أن الثنائي "بحبح" و"أم أحمد" زوجین، فالحقيقة أنه كان والدها، ولم يلاحظ الكثير من الجمهور فارق السن بينهما وشارك الجزايرلي في عدة أفلام أهمها " مدام لوريتا، في بلاد توت عنخ آمون، المندوبان، المعلم بحبح، خلف الحبايب، بحبح باشا، ليلة فى العمر، مبروك، ابو ظريفة، الدكتور فرحات، الفرسان الثلاثة، السبع بنات، بحبح فى بغداد، الستات في خطر، القرش الأبيض، ولو كنت غنى وغيرهم من أهم الأعمال .

قرر الفنان فوزي الجزايرلي اعتزال الفن عقب رحيل ابنته إحسان الجزايرلي عن عمر يناهر 38 عاما، والذي أثر كثيرًا على والدها فقرر اعتزال الفن عقب وفاتها وقرر أن يعيش وحیدا إلى أن رحل في صمت في 23 فبراير 1974 عن عمر 88 عامًا.".



ذكري رحيل فوزي الجزايرلي صاحب اشهر عائلة فنية



ذكري رحيل فوزي الجزايرلي صاحب اشهر عائلة فنية