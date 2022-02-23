شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم توم هولاند الجديد Uncharted تصل لـ 139 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Uncharted إلى 139 مليون دولار بـ شباك التاذكر العالمى منذ طرحه يوم 18 فبراير الجارى، العمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 51 مليون دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و88 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، الفيلم الجديد Uncharted يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، العمل يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن.

ووفقًا للتقريرالذى نشر على موقع "movieweb"، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو 18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.