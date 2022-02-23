طرح البوستر الثاني لـ مسلسل "سوشيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد زاهر البوستر الثاني لمسلسل "سوشيال"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق زاهر على البوستر: "البوستر الثاني الرسمي لمسلسل سوشيال إن شاء الله، ويارب يعجبكم، استنونا على قناة الحياة الحمراء يوم السبت القادم الساعة 9 مساءً".

وأضاف: "مسلسل سوشيال تأليف محمد جلال، إخراج رؤوف عبدالعزيز".

مسلسل "سوشيال" يتطرق لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذي يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، وإسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.