شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة تحكيم مسابقة "الدياسبورا" بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ضمن مسابقات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مسابقة أفلام " الدياسبورا " وهو مصطلح يطلق على أماكن تواجد شعوب مهاجرة من أوطانها في مناطق مختلفة من العالم ليصبحوا مشتتين فيها كمجموعات متباعدة، ومهرجان الأقصر يخصص مسابقة لكل صناع السينما من ذات الأصول الأفريقية الذين يعيشون خارج القارة.

وتضم أفلام هذه المسابقة هذا العام 9 أفلام هي : "طفل شخص آخر" إخراج باتريشيا كويندى من فرنسا، و"كل الليالي" إخراج لطيفة سعيد من "تونس – فرنسا"، و"امبراطورية الصمت" إخراج تييرى ميشل من فرنسا، و"برنس" إخراج ليزا بيرويرث من ألمانيا، و"صوت زهور قصب السكر" إخراج نيكولا سري من فرنسا، و"بعيدا بقدر ما أستطيع السير" إخراج ستيفان ارسينجيفيك من صربيا- فرنسا، و"غد مشرق" وإخراج ياسين قنيا من فرنسا، و"ملوك الرومبا" إخراج آلان برين من الولايات المتحدة- بيرو، و"صلوات دلفين" إخراج روزين مباكام من كاميرون.

ويحكم تلك المسابقة لجنة تضم المخرج رشيد مشهراوي من فلسطين، والمنتجة درة بوشوشة من تونس، والممثل أحمد مجدي من مصر، ويمنح المهرجان جوائزه في هذه المسابقة لافضل فيلم .

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي .