أصالة تستشهد بـ “غوار الطوشي” للتعبير عن تعلقها بالسعودية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 05:43 صباحاً - أحيت الفنانة السورية أصالة والفنان المصري رامى جمال حفلا غنائيا مساء أمس احتفالا بيوم التأسيس السعودي على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض.

وقد عبرت اصالة بعد الحفل عن تعلقها بالسعودية مستشهدة بمشهد لـ “غوار الطوشي”، الشخصية الشهيرة التي اشتهر بها الفنان السوري دريد لحام، للتأكيد على مدى حبها للملكة.

وقالت اصالة في مؤتمر صحفي: “انا فكرت اول مرة كنت بغيب عن الرياض اول صورة خطرت ببالي عنجد صورة غوار الطوشي بس نزل بمسلسل صح النوم وباس ارض الوطن وتفركشه الناس من وراه فكرت اني اعمل هيك اول ما وصلت الرياض”.

وتابعت “انا عندي تعلق حقيقي عاطفي غير عادي بالسعودية والرياض تحديدا بحس هون مكاني وعشت فيه حياة كاملة فإنتمائي انتماء قديم كان وما زال يتوثق وبيعلى طول الوقت”.

وعادت اصالة وعلقت على الفيديو عبر حسابها على تويتر: “شكراً على كمّ الدّفى والمحبّه والإهتمام .. الله يكون معكم وتكمّلوا هالمشوار اللي عمّ تلونوا فيه أحلى ذكريات لملايين النّاس وأنتوا بنفس الهمّه وهالإنسجام مع بعضكم ومع ضيوفكم ومع حمهوركم.. أحسنتوا وألف شكر على هالليله الغير عاديًه”.