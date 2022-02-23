كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 05:43 صباحاً - نشرت مشهورة “سناب شات” السعودية رهف القحطاني الشهيرة بـ”وذ نكهة” مقطع فيديو يُظهر والدها لأول مرة خلال احتفالها بـ”يوم التأسيس” وهي ترتدي الزي التراثي.
وأظهر الفيديو “القحطاني” وهي تجلس مع والدها في أحد المطاعم أثناء تناولهما “وجبة برجر”؛ حيث أكل والدها ورقة “ساندوتش البرجر” دون أن ينتبه مما أثار ضحكها.
وعلقت “رهف” على ذلك بقولها: “يا أبا الكيس.. من الجوع.. الله يعافيك .. لذيذ .. لذيذ”.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية رهف القحطاني تصور والدها وهو يأكل البرغر وتنفجر ضاحكة!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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