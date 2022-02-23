السعودية رهف القحطاني تصور والدها وهو يأكل البرغر وتنفجر ضاحكة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 05:43 صباحاً - نشرت مشهورة “سناب شات” السعودية رهف القحطاني الشهيرة بـ”وذ نكهة” مقطع فيديو يُظهر والدها لأول مرة خلال احتفالها بـ”يوم التأسيس” وهي ترتدي الزي التراثي.

وأظهر الفيديو “القحطاني” وهي تجلس مع والدها في أحد المطاعم أثناء تناولهما “وجبة برجر”؛ حيث أكل والدها ورقة “ساندوتش البرجر” دون أن ينتبه مما أثار ضحكها.

وعلقت “رهف” على ذلك بقولها: “يا أبا الكيس.. من الجوع.. الله يعافيك .. لذيذ .. لذيذ”.