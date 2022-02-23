كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 05:43 صباحاً - شاركت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند على طريقتها في الاحتفال بيوم التأسيس السعودي عبر نشرها عدة صور وفيديوهات لعدد من الاطلالات لها بهذه المناسبة.
ونشرت حليمة بولند صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه ترتدي ملابس تقليدية باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلاً وحرصت على وضع البرقع.
وأرفقت حليمة بولند تعليقاً على الصورة قائلة: “شنو جهزتوا ليوم التأسيس السعودي”، ووضعت قلوب باللون الأخضر وعلم المملكة .
وانهالت التعليقات الغاضبة من بعض الناشطين السعوديين بسبب ما اعتبروه تشويه ليوم التأسيس حيث قال أحد المتابعين: “شوهن يوم التأسيس هالعينات ..تره يوم شجاعة رجال أسسوا دوله بأرواحهم مو براقع”، “خربتو يوم التاسيس”.
كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تغضب السعوديين بسبب إطلالتها في “يوم التأسيس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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