صور| مايان السيد بإطلالة أنيقة.. والجمهور: "قمر وبحبك أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الشابة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا من الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مايان في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، وعلقت: "يومان سعيدان"، وعلق الجمهور على صور مايان: "مفيش جمال كده، قمر، بحبك أوي".

وشاركت مايان، مؤخرا في حكاية "حلم حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وجسدت خلال العمل شخصية شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

حكاية "حلم حياتي" تتحدث عن مرض التوحد وتناقش طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذي يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم المفرطة، كما تسلط الضوء على جهود الدولة في وضع القوانين التي تحد من التنمر على ذوي الإعاقات ومرضى التوحد.

"حلم حياتي - إلا أنا" بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، إيفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.