مسلسلات رمضان 2022.. مصطفى شعبان يواصل تصوير "دايما عامر" في أسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور رحلته في أسوان، لتصوير عدد من مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد "دايما عامر".

وظهر مصطفى على النيل في إحدى الصور، وداخل أحد المعابد الأثرية، وعلق "لو ينسى الواحد أحزانه هيشوف الورد بألوانه".

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان وهو التجربة الإنتاجية الجديدة لشركة الباتروس للإنتاج والتوزيع، والمسلسل يتحدث عن مشاكل وأزمات التعليم، وسيتم عرضه رمضان 2022.

يشارك في بطولة المسلسل كل من لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، نضال الشافعي، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، محمد محمود، شريف الدسوقي وصلاح عبدالله، تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.