داليا البحيري تخضع لجلسة تصوير.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة داليا البحيري لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورا منها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت داليا على الصور: "القهوة كأس سعادة في عالم من الفوضى.. كن أفضل نسخة من نفسك، صباح الفل علي عيونكم صباح الفل على عيونكم".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حبيبتي، القمر، الحلو حلو يا داليا طول عمرك حلوة وشيك أصلا، يا جمالك يا قمر، أحلى وأجمل فنانة، قلبي، القمر ظهر صباح الفل والسرور والسعادة".

وتنافس الفنانة داليا البحيري، في سباق مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، مع المخرج أحمد نور، والذي أكد في بيان صحفي، أن "يوميات زوجة مفروسة أوي 5" سيكون مفاجأة للجمهور، وسيُناقش عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور المصري والعربي.

مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، يشارك في بطولته كل من داليا البحيري، خالد سرحان، مدحت تيخة، سلوى عثمان، علاء زينهم، نور إيهاب، محمد أبو داوود، إيمان السيد، ومروة عبدالمنعم وغيرهم.

يذكر أن داليا البحيري، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية "أبو العربي" وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وشاركها البطولة: هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز.