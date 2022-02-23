“سيخ لحم” اخترق رأسه.. مخرج كليب “شمس الكويتية” يعلن تعرضه لاصابه أثناء التصوير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 03:50 صباحاً - تعرض المخرج المصري جميل المغازي لإصابة في رأسه، خلال تصوير كليب غنائى للفنانة شمس الكويتية فى لبنان.

وقال المخرج جميل المغازى، فى تصريح لموقع “اليوم السابع” من لبنان إنه أصيب أمس خلال تصوير الكليب، لكن ليس كما يشاع بسقوط معدات التصوير على رأسه، لكن اصطدم بـ”سيخ مسلح” فى رأسه باللوكيشن، ما أدى إلى إصابته، مضيفا أنه أجل رجوعه إلى مصر يومين وسوف يعود غدا إلى القاهرة.

وأضاف أن حالته كانت تتطلب “غرز” لأنه أصيب أثناء التصوير وكان لزاما عليه أن يكمل عمله، واضطر إلى استخدام الطرق البدائية لوقف النزيف باستخدام “البن”، بالإضافة إلى أن مكان التصوير يبعد عن بيروت العاصمة.

وكانت المطربة شمس الكويتية قد انتهت من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى “الراجل الشرقى”، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان “أفصل”، والثالثة تحمل اسم “اسكت” من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم، وذلك حسبما أكد مؤلف الأغانى محمد فتحى لـ”اليوم السابع”.