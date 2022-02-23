شكرا لقرائتكم خبر عن حفلين لـ أم كلثوم على مسرح عرائس الساقية 3 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 3 مارس المقبل، وستكون الحفلة الأولي في تمام الساعة السادسة مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا

وتقدم أم كلثوم خلال الحفل أغنيتين من أجمل أغانيها وهم "أنساك"، كلمات مأمون الشناوى، وألحان بليغ حمدى، و"ألف ليلة وليلة"، من كلمات مرسى جميل عزيز، وألحان بليغ حمدى، ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

يذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.