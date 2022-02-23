إلهام شاهين تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد نقله للمستشفى.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 02:43 صباحاً - كشفت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه سيجري عملية قسطرة بالقلب الخميس المقبل.

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج ”كلمة أخيرة“ المذاع عبر فضائية ”on“ المصرية: ”أنا كنت عند سمير النهاردة في المستشفى، وهو أفضل من امبارح ومعنوياته مرتفعة جدا، لكنه يعاني من من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب حيث سيجري قسطرة يوم الخميس المقبل وان شاء الله يبقى كويس“.

وأشارت إلى أنها ذهبت إليه الثلاثاء برفقة الفنانة ميرفت أمين والفنانة دنيا سميرغانم والمخرج عمر عبد العزيز، موضحة أنه كان بحالة جيدة وضحك كثيرا وطلب منهم أن يبقوا معه”.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي، قد كشف الثلاثاء، عن تعرض الفنان المصري سمير صبري لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه ربما يعود قريبا إلى منزله.