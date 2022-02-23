دنيا عبدالعزيز تحتفل بزفافها.. فمن هو العريس؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 فبراير 2022 02:43 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، في العاصمة المصرية القاهرة.

واقتصر حضور حفل الزفاف على عدد من الأقارب وأصدقاء العروسين، وعدد من الفنانين المصريين المقربين من الفنانة دنيا عبدالعزيز.

ونشرت دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة ”إنستغرام“، صورة من عقد القران وعلقت عليها بكتابة: ”22/2/2022 تاريخ مميز في حياتي“.

وقام عدد من الفنانين بتقديم التهنئة لزميلتهم دنيا عبدالعزيز بالتعليق على ذلك المنشور، متمنين لها السعادة في حياتها الزوجية المقبلة.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، أظهر جانبا من حفل الزفاف والحضور.

من هو زوج دنيا عبد العزيز؟

وفيما يلي بعض المعلومات عن عريس الفنانة دنيا عبد العزيز:

يدعى مصطفى كامل.

يعمل مهندسًا.

ليس له علاقة بالوسط الفني .