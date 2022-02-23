شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يروج لأغنيته "عليكى عيون" بدندنة كلماتها من داخل سيارته قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روّج الفنان والمطرب أحمد سعد لأغنيته الجديدة "عليكى عيون"، المقرر طرح الكليب والأغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو وبيدو ارتيست.

ونشر سعد مقطع فيديو له وهو يدندن جزءا من الأغنية خلال قيادة سيارته، قائلا: "استنوا الأغنية كاملة بكرة إن شاء الله الساعة 5 على قناتى على اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:

عليكى عيون لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون

وفيها من الجمال أسرار

عليكى كلام يمشى الحزن وأبقى تمام.. يطمن قلبى يرجع خام

ف اكون انا وانتى كالأطفال

عليكى سلام يقوينى على الأيام فى طاقة تزقنى لقدام

وبيها بكمل المشوار

عليكى هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق

أكون زعلان اشوفك اروق واحس براحة واستقرار

وسبق وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية "منستغناش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون فى هذه الأغنية مع الملحن محمود أنور، من كلمات أمير عشماوى، توزيع محمد عاطف الحلو.