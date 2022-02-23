شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى بذكرى زواج والدتها من حسن مختار: قصة حب حلوة ويا رب تكونوا فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ذكرى مرور 52 عاما على زواج والدتها من النجم الراحل حسن مختار، حارس مرمى منتخب مصر والنادى الإسماعيلى الأسبق، الذى صادف اليوم المميز 22/2، حيث تزوجا فى مثل هذا اليوم من عام 1970.

وكتبت ابنة النجمين الراحلين، عبر إنستجرام: "يا رب تكونوا مع بعض فى الجنة بإذن الله، يا أحلى أم وأب فى الدنيا، الله يرحمك ويغفر لكم يا حبايبى، 22-2-2022 عيد جواز مامى الله يرحمها وبابى الله يرحمه، قصة حب حلوة".



رجاء الجداوى

وسبق وشاركت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، متابعيها وجمهورها عبر حساب والدتها الراحلة بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لوالدتها مع حفيدتها وأصدقائها في ليلة رأس السنة حيث تجمع الكثير من أصدقاء حفيدتها لقضاء اليوم سويًا.

وكتبت ابنة النجمة الراحلة على الصور التي نشرتها عبر حساب والدتها بموقع إنستجرام، "اليوم ده فضلت طول اليوم خائفة على البنات من الفرن الله يرحمك يا مامي وكل شوية تقول لهم حاسبوا أديكم يا بنات".