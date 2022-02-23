لما أبقى متمرن كويس قبل الفرح.. كوميديا تامر حسنى مع رئيس فرقته الموسيقية

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام: "لكل متابعين البطلة العظيمة ريهام أبو بكر شجعوها و اطمنوا عليها كل شوية عايزين نبقى أصدقاء رحلتها العظيمة دي هتلف مصر كلها على رجليها في تحدٍ خارق لموسوعة جينيس ريكورد هتمشي 1722 كيلو من شمال مصر لجنوبها في 22 يوما و بدأت الرحلة من معبد أبو سمبل يلا كلنا نشجعها و كل الشكر لوزارة الداخلية و الشباب و الرياضة و هيئة تنشيط السياحة على اهتمامهم الشديد بريهام و رعايتها طول رحلتها الشاقة".

وتابع: "معرفش إيه قوانين التحدي بس ياريت ريهام يكون معاها دكتور يشرف على رحلتها عشان سلامتها الصحية، اللي عرفته إنها من فترة للتانية بتقرأ تشجيعاتكم و تعليقاتكم ريهام قررت تعمل التحدي العالمي الخارق ده عشان تشجيع السياحة المصرية و تلفت النظر السياحي لمصر من العالم كله ان شاء الله قريب نتفرج على تكريم و فوز ريهام البنت المصرية العربية الطموحة و نفرح بتشريفك لمصر على كل المحطات المصرية و العربية و العالمية و نكون في استقبالك".