"إعادة اكتشاف مصر".. هبة عبدالغني تدعم الدورة 11 من "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

دعمت الفنانة هبة عبدالغني مسابقة "إعادة اكتشاف مصر" بعد أن أطلقتها إدارة الدورة 11 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تقام فعالياتها بداية من 4 مارس حتى 10 مارس من الشهر نفسه وهو المهرجان الذي يرأسه السيناريست والمخرج سيد فؤاد.

وقامت هبة عبدالغني من خلال فيديو قامت بنشره عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، بالحديث عن مسابقة "إعادة اكتشاف مصر".

وقالت هبة عبدالغني في الفيديو: "مصر لسه فيها أماكن كتير أوي محدش اكتشفها؛ علشان كده مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيديكم فرصة تورونا الأماكن اللي انتوا عايشين فيها بعينيكم انتم؛ صور فيديو بموبايلك وابعتهولنا علي الهاش تاج ده؛ واحسن ثلاث فيديوهات أصحابهم هيعيشوا التجربة كاملة مع مهرجان الأقصر".

وقالت هبة في بيان صحفي أن المهرجان حقق نجاحا كبيرا في الدورات الأخيرة، خاصة أنه يحمل الكثير من الرسائل الهامة سواء الاجتماعية والاقتصادية والأهم الفنية، وذلك من خلال التواصل بين الشعب المصري والشعوب الافريقية.

مهرجان " الأقصر للسينما الأفريقية" يقام في الفترة من 4 إلى 14 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11)، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

يذكر أن الفنانة هبة عبدالغني يعرض لها حاليا مسلسلين عبر منصات إليكترونية الأول هو مسلسل خارج السيطرة حكاية "شبح البدروم" والثاني هو مسلسل "وادي الجن" الجزء الثاني؛ بينما تقوم بتصوير حاليا عدد من الأعمال الفنية التي ستعرض خلال العام الجاري 2022.