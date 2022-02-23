حدث بالفن| طلاق ياسمين رئيس والباجوري وعقد قران دنيا عبدالعزيز وخطوبة مكاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

أحداث كثيرة عاشها الوسط الفني يوم الثلاثاء الموافق 22-2-2022، والذي حرص كثيرون على تسجيل حدث مميز في ساعاته الـ24 لتكون ذكرى يستعيدون تفاصيلها كل عام، وحاول موقع "الخليج 365" تغطية أبرز الأحداث التي شهدها الوسط الفني، ومن بينها: عقد قران الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان محمد رمضان يسجل رسالة شكر لجمهوره، خطوبة الفنان محمد مكاوي. إلى جانب نشر أخبار وموضوعات فنية أخرى، نستعرض أهمها في السطور التالية..

ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري: عشرة طويلة لكنها لم تدم

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري. إليكم التفاصيل..

حلمي عبد الباقي لمصراوي: لم أتنازل عن بلاغي ضد حمو بيكا لهذا السبب

هل تراجع الفنان حلمي عبدالباقي، عن البلاغ الذي تقدم به للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا؟، وإلى أين وصل الموقف عقب تأكيد "بيكا" في برامج تليفزيونية؟. إليكم التفاصيل..

بالصور.. دنيا عبدالعزيز تحتفل بعقد قرانها بحضور نجوم الفن

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل، بعد قصة حب جمعتهما. إليكم التفاصيل..

أول تعليق من دنيا عبدالعزيز بعد زواجها

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل. إليكم التفاصيل..

محمد صبحي بعد تعاقده مع المتحدة: مؤسسة لديها منهج في عملها

في أول تصريح له بعد تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارتها حسن عبدالله قال النجم الكبير محمد صبحي: سعيد جدا بهذا التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها مؤسسة لديها منهج في عملها ونحن كنا على تواصل وجلسات عمل كثيرة لأكثر من شهرين، وأنا دائما أكون مطمئن وسعيد مع الأشخاص الذين يهمهم الاختيار الذي أختاره فيما أقدم ويقدرونه. إليكم التفاصيل..

وفاة شقيق الفنانة عايدة فهمي

أعلنت الفنانة عايدة فهمي، وفاة شقيقها محمد، الثلاثاء 22 فبراير 2022، ولم تكشف سبب الوفاة. إليكم التفاصيل..

كيف احتفل محمد رمضان بتاريخ اليوم المميز 22-2-2022؟

اختار الفنان محمد رمضان، تسجيل ذكرى تجمعه بجمهوره وتظل مرتبطة بالتاريخ المميز 22-02-2022، وشارك جمهوره الاحتفال بحدث مهم بالنسبة له في من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام". إليكم التفاصيل..

خاص| آخر تطورات حالة سمير صبري الصحية.. وهؤلاء النجوم يزورونه

قال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يقدمه الفنان الكبير سمير صبري عبر أثير الإذاعة، إن الأخير بخير، ولا صحة لما تردد بشأن تدهور حالته الصحية. إليكم التفاصيل..

هادي الباجوري لـ"الخليج 365": تقديم "البحث عن علا 2" مرتبط بإيجاد تحدي جديد

قال المخرج هادي الباجوري، إنه غير رافض لفكرة تقديم موسم ثان من مسلسل "البحث عن علا" الذي تم عرضه مؤخرًا على منصة نتفليكس، بطولة الفنانة هند صبري. إليكم التفاصيل..

الصور الأولى من حفل خطوبة محمد مكاوي.. والنجوم يعلقون

احتفل الفنان محمد مكاوي بخطوبته الثلاثاء 22 فبراير الجاري، على فتاة تدعى نورهان عماد. إليكم التفاصيل..