دنيا عبدالعزيز بإطلالة كلاسيكية وهاجر أحمد جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء كلاسيكية، من أحدث ظهور لها.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

أروى

نشرت المطربة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بأحد الأماكن في دبي.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

رانيا ملاح

نشرت الفنانة رانيا ملاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

ملك زاهر

نشرت الفنانة ملك زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأبيض والأسود ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.