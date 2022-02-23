توني ماهر ينشر صورًا من جلسة تصوير حفل زفافه.. النجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان توني ماهر، عن 4 صور جديدة من جلسة التصوير التي خضع لها مع عروسه بمناسبة حفل زفافه والذي أقيم مساء الأحد الماضي 20 فبراير 2022.

ونشر توني الصور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقًا "مستر أند ميسز توني".

وعلقت الفنانة مي سليم "ألف ألف مبروك"، وكتبت الفنانة ولاء الشريف "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، وعلق الفنان إسلام إبراهيم "ألف مبروك يا حبيبي"، كما حرص على تهنئته المخرج شادي علي، الفنان حسام داغر، الفنانة غادة طلعت، الفنان أحمد بحر، المخرج أمير رمسيس.

كان رواد عبر موقع "إنستجرام"، تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله "توني" وهو يرقص في حفل زفافه على أغنية "السود عيونه" للفنان مصطفى قمر.

يذكر أن توني ماهر يشارك في بطولة مسلسل "بأثر رجعي" من تأليف فتحي الجندي، إخراج معتز حسام، وبطولة مي سليم، محمد عز، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي وإيناس شيحة وغيرهم.

وشارك توني ماهر في عدة أعمال تليفزيونية منها: "نصيبي وقسمتك 4، الحرامي، النهاية، ونسني، رحيم، فوق السحاب، ريح المدام"، وفيلم "شاومينج"، كما يشارك في فيلمي: "شريط 6، في القلب" وغيرها.