نانسي عجرم تهنئ السعودية بـ يوم التأسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، المملكة العربية السعودية بـ"يوم التأسيس"، الموافق اليوم 22 فبراير الجاري.

وكتبت نانسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "كل الحب والخير للمملكة العربية السعودية قيادة وشعب، يوم التأسيس".

يُذكر أن المطربة اللبنانية نانسي عجرم اعتذرت عن عدم المشاركة في رحلة ستارز أون بورد البحرية على متن سفينة كبيرة، بمناسبة عيد الحب.

وكتبت نانسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم، مع التأكيد على استثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح، آمل أن نعود ونلتقي مجددًا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب، إلى اللقاء قريبًا".

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كليب أغنيتها "مية وخمسين" في نوفمبر الماضي، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذي تم تصويره في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.