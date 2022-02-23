شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يطرح أحدث أغانيه "بسيطة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه على "يوتيوب"، والتي تحمل اسم "بسيطة" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع وميكس وماستر جازو.

وتقول كلمات الأغنية :

حبيبى ياريت

تطمنى

بأى كلام

لا بعرف خوف

ولا استسلام

معاك هفضل لحد

ماتبقى مطمن

فى حضنى تحكى وتفضفض

وتوصف ليا فى الأحلام

حبيبى ياريت

تفهمنى

جرالك إيه

قالقنى عليك

وقلقان ليه

نعيش اللحظة بس

وسيبنا من بكرة

وبكرة أكيد هييجى

ونعرف منه

شايل إيه ...

بسيطة

لو نبسطها

صعبة لو نصعبها

حبيبى الدنيا مش عايزة

نحسبها كتير

وطرح سامو زين خلال الفترة الماضية أغنية بعنوان "حبيتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، والتي حققتا نجاحا كبيرا منذ وقت طرحها بعد ان نالت إعجاب الجمهور.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.