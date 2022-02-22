بريتني سبيرز تنشر مذكراتها مقابل 15 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يبدو أن المغنية بريتني سبيرز، لم تجد سبيلاً لمواجهة شقيقتها جيمي لين سبيرز، بشأن ما تكشفه عنها من معلومات سوى المواجهة بالمثل، فبعد أن لجأت الأخيرة لكتابة مذكرات تضمنت معلومات شخصية عن الأولى، تستعد المطربة الأميركية لذات الأمر.

وفي التفاصيل، أبرمت بريتني سبيرز، صفقة قيمتها 15 مليون دولار لكتابة مذكراتها تتناول حياتها المهنية والشخصية ومعلومات عن عائلتها، إذ أفادت التقارير أن تلك الصفقة مربحة وستدخل إطار التنفيذ بعد أن تم التوقيع على العقد بشكل رسمي.

وأفادت التقارير أن بريتني سبيرز، البالغة من العمر 40 عاماً، أبرمت تلك الصفقة البارزة مع الناشرين المعروفين سيمون وشوستر، Simon – Schuster لكتابة مذكرات تؤرخ حياتها ومسيرتها المهنية وعائلتها.

ووفقا لدور النشر سيمون وشوستر، فقد تم التوصل إلى تلك الصفقة بعد منافسة شرسة مع ناشرين آخرين.

وكشفت بريتني سبيرز، أنها كانت دائماً ما تكتب ما يحدث معها بالتفصيل من جانب أفراد عائلتها في قصص، لاسيما وأنهم شاهدوها تتحمل 13 سنة عصيبة.