شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبتان وزواج وعقد قران وطلاق وفسخ.. حال الوسط الفنى فى أسبوع عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظرملايين العشاق حول العالم من كل عام للاحتفال بعيد الحب أو "الفالنتين" للتعبير عن حبهم وإحياء مشاعرهم تجاه محبيهم، وشهد أسبوع عيد الحب هذا العام، أحداثاً متتالية في الوسط الفني سواء زواج أو عقد قران أو طلاق أو خطوبة أو انهاء ارتباط وذلك خلال أسبوع واحد فقط.

البداية بالفنانة أميرة هانى التي أعلنت فسخ خطوبتها تزامنا مع عيد الحب 14 فبراير، وذلك بعد 3 أشهر من الاحتفال بالخطوبة حيث كتبت أميرة على حسابها بموقع "فيس بوك": "بعد مناقشات وخلافات دامت شهورًا وكان آخرها ليلة البارحة، بمناسبة عيد الحب قررت أبلغكوا أني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به فى آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو اننا "اتفقنا ألا نتفق" ! اتمنى له الخير وربنا يوفق الجميع.



اميرة هاني

وفى نفس اليوم 14 فبراير احتفلت الفنانة إلهام عبد البديع بخطبتها على الملحن وليد سامى في جو عائلى، وخضعت لأكثر من جلسة تصوير مع خطيبها بعدسة المصور أحمد حجاج، على أن يحتفل الثنائى بزفافهما بعد الانتهاء من تجهيزات منزل الزوجية.



الهام عبد البديع

وفى يوم 17 فبراير وخلال أسبوع عيد الحب احتفلت الفنانة مى القاضى بخطبتها فى حفل بسيط بمنزلها، اقتصر الحضور فيه على أفراد العائلتين، وذلك بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، ومن المقرر إقامة حفل الزفاف بعد 6 أشهر وذلك بعد الصيف المقبل والانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بشقة الزوجية.



مى القاضى

واحتفل أول أمس الأحد 20 فبراير، الفنان تونى ماهر بزواجه خلال حفل عائلى حضره أصدقاؤه وعائلته، وحرص أصدقاؤه على نشر مجموعة من الصور له بدأت من داخل الكنيسة، مرورا إلى حفل الزفاف، الذى شهد رقصه بصحبة أصدقائه احتفالاً بتلك المناسبة.



تونى ماهر

واختتم أسبوع الفلانتين بحدث مفاجئ بإعلان الفنانة ياسمين رئيس اليوم الثلاثاء، انفصالها عن زوجها هادي الباجورى بعد زواج دام 11 سنة، حيث كتبت ياسمين على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا:"مستشهدة بآية قرآنية تقول:"وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".



ياسمين رئيس وهادى الباجورى

وفى نفس اليوم الثلاثاء، احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل من خارج الوسط الفني، وارتدت فستان الزفاف خلال عقد القران، وذلك وسط أجواء عائلية وحضور بعض الأهل والأصدقاء المقربين، وعدد من الفنانين على رأسهم حنان مطاوع ورشوان توفيق وخالد سليم.