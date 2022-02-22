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الصور الأولى من حفل خطوبة محمد مكاوي.. والنجوم يعلقون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد مكاوي بخطوبته اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، على فتاة تدعى نورهان عماد.

ونشر محمد مكاوي صورًا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "22|2|2022، مع قلبي الحمد لله".

وانهالت التعليقات من النجوم، وكتبت ملك أحمد زاهر: "مبروك"، وعلقت نسرين طافش: "مبروك يا محمد"، كما علق الفنان محمود الليثي: "ألف مبروك"، وعلقت ديانا هشام: "مبروك".

وكان الفنان محمد مكاوي خضع لعملية جراحية، أكتوبر الماضي، ونشر صورًا له داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "رحلة سريعة وراجعلكوا".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد مكاوي مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، بطولة هنا الزاهد ومحمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان وعمر الشناوي وغيرهم، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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