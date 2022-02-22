الصور الأولى من حفل خطوبة محمد مكاوي.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد مكاوي بخطوبته اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، على فتاة تدعى نورهان عماد.

ونشر محمد مكاوي صورًا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "22|2|2022، مع قلبي الحمد لله".

وانهالت التعليقات من النجوم، وكتبت ملك أحمد زاهر: "مبروك"، وعلقت نسرين طافش: "مبروك يا محمد"، كما علق الفنان محمود الليثي: "ألف مبروك"، وعلقت ديانا هشام: "مبروك".

وكان الفنان محمد مكاوي خضع لعملية جراحية، أكتوبر الماضي، ونشر صورًا له داخل أحد المستشفيات، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "رحلة سريعة وراجعلكوا".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد مكاوي مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، بطولة هنا الزاهد ومحمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان وعمر الشناوي وغيرهم، ومن إخراج خالد الحلفاوي.