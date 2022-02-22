كيف احتفل محمد رمضان بتاريخ اليوم المميز 22-2-2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختار الفنان محمد رمضان، تسجيل ذكرى تجمعه بجمهوره وتظل مرتبطة بالتاريخ المميز 22-02-2022، وشارك جمهوره الاحتفال بحدث مهم بالنسبة له في من خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الفيديو، قائلًا "22 فبراير 2022 حبيت في اليوم المميز ده يكون فيه ذكرى حلوة بيني وبين جمهوري، الفيديو ده بشكر فيه جمهوري على كل حاجة حلوة حصلت لي بسببكم، اخرها قناتي على اليوتيوب بقت أعلى قناة فنان عربي مشاهدات على يوتيوب بـ4 مليار و600 مليون مشاهدة، بيكم القناة بقت نمبر وان".

جدير بالذكر أن محمد رمضان يشارك في مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المشوار" الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد ياسين، تأليف محمد فريد، بطولة دينا الشربيني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية باي باي ثانوية، على طريقة الفيديو كليب.