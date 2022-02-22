دنيا عبدالعزيز تنشر صورة جديدة من جلسة تصوير عقد قرانها.. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة من جلسة التصوير الخاصة بعقد قرانها، على عريسها مصطفى.

وتظهر دنيا في الصورة مع عريسها، واكتفت في تعليقها بوضع تاريخ عقد القران 22/2/2022.

وانهالت التعليقات على الصورة، من الجمهور ونجوم الفن، وكتبت الفنانة لقاء سويدان: مبروك يا دندونة، وعلق الفنان دياب: مليون مبروك ربنا يسعدكم، وكتب الفنان محمد عز: "مليون مبروك يا غاليين ربنا يسعدكم"، وقالت الفنانة إيمان العاصي: "مبروك ربنا يسعدكم يا رب"، واكتفت الفنانة دينا فؤاد بوضع قلوب في تعليقها.

وحضر عقد القران الذي أقيم اليوم الثلاثاء 22 فبراير، عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة سيمون، والفنان الكبير محمد رشوان توفيق، والنجم محمود حميدة، والإعلامية بوسي شلبي.

كما حضر حفل الزفاف الفنان محمد الشقنقيري، والفنان ياسر صادق، الفنان ميدو عادل، المؤلف مجدي صابر، الفنان محمد عز، والفنانة دينا فؤاد.

جدير بالذكر أن دنيا عبدالعزيز شاركت مؤخرًا في بطولة مسرحية "زقاق المدق"، مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.