هكذا علق نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقامة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ريح بقى حمدي. لو ماستريحش في الماتش ده. هيريح امتى؟، كريم ووحيد عاملين ماتش كويس، ديانج رائع، الأهلي بسرعة إيقاعه فكك دفاعات المقاصة، طبيعي الإيقاع هيهدى في الشوط الثاني".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الشناوي لم يستفد من الشوط الأول، عاوزين نجهزه لماتش صن داونز".

واصل الأهلي تفوقه بعدما أطلق محمد شريف تسديدة قوية في الدقيقة الثامنة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المقاصة.

انتظر الأهلي حتى الدقيقة الـ13 ليسجل الهدف الأول عن طريق لويس ميكيسوني، حيث أطلق حسين الشحات تصويبة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لترتد الكرة إلى ميكيسوني خارج المنطقة ويحولها الموزمبيقي بتسديدة من خارج المنطقة إلى شباك الفريق الفيومي.

وفي الدقيقة الـ43، أحرز الأهلي الهدف الثالث عن طريق حسين الشحات، بعدما حصل اللاعب على تمريرة أرضية من محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء، ليحولها بقدمه اليمنى مباشرة داخل شباك المقاصة، ويرفض الاحتفال أمام فريقه السابق.