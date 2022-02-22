خاص| آخر تطورات حالة سمير صبري الصحية.. وهؤلاء النجوم يزورونه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يقدمه الفنان الكبير سمير صبري عبر أثير الإذاعة، إن الأخير بخير، ولا صحة لما تردد بشأن تدهور حالته الصحية.

وتابع تركي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفنان سمير صبري في غرفة عادية بالمستشفى، ويتسكمل إجراء بعض الفحوصات الطبية، وهو الحمد لله بكامل وعيه ويتحدث معنا، وأتمنى من الجميع أن يدعون له بالشفاء العاجل"، مشيرا إلى أنه من المقرر خروج سمير من المستشفى بعد أسبوع أو 10 أيام.

وأشار إلى حرص عدد كبير من نجوم الفن على الذهاب إلى المستشفى وزيارته للاطمئنان على حالته الصحية، من بينهم: إلهام شاهين، فيفي عبده، ميريت الحريري، والمخرج خالد جلال، إلى جانب المذيعة بوسي شلبي.

كان الناقد طارق الشناوي، أكد أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.

الشناوي عبر صفحته في موقع فيسبوك، علق على ما تردد عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، وكتب: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

وتابع: "سمير في المستشفى يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله وأتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".