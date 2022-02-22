بسنت شوقي باكية: "حنيتك بتطمني".. ومحمد فراج: لا أتخيل أيامي بدونها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر المذيع أنس بوخش حلقة جديدة من برنامجه ABtalks، على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، حل خلالها الفنان محمد فراج ضيفا بصحبة الفنانة بسنت شوقي.

وقال فراج إنه يصف المرحلة التي يمر بها مع بسنت حاليا في علاقتهما بأنها انتقالية ومهمة جدا، موضحا "من حاجات حلوة ووحشة كتير مع بعض لمستقبل مشرق إن شاء الله، الخروج من عنق الزجاجة"، واختار عنوان للمرحلة "مولود جديد".

وعن أكثر شيء يعجبها في فراج، أجابت بسنت: "أكتر حاجة بحبها فيك حنيتك، وليه مش عارفة بتطمني بترجعني لأصلك لتربيتك، حنيتك مختلفة بتجبرني إني أكون حنينة حتى لو عايزة ابقى قاسية".

وكشف فراج عن أكثر شيء لا يعجبه في بسنت: "أكتر حاجة مش بتعجبني فيكي لما بتبقي عصبية وبتصرخي"، متابعا "اتعلمت من بسنت لازم نقبل العيوب قبل المميزات ونعرف نتعامل معاها ونتكيف ونحلها جوه نفسي، لإن لا يمكن اتخيل يوم الأيام من غيرها".

وأضاف "تعلمت من حبي لبسنت وتمسكي بها، أن أفهم عيوبها، التي قد تزعجني، وأعرف كيف أتكيف معها".

بسنت وفراج احتفلا في 11 يوليو 2021، بعقد قرانهما في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن، بعد خطبة دامت أكثر من عامين.