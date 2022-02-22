منهن إلهام شاهين وفيفي عبده.. نجمات الفن تهنئن دنيا عبدالعزيز بزواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجمات الفن على تهنئة الفنانة دنيا عبدالعزيز بزواجها، الذي احتفلت به اليوم الثلاثاء، وذلك عبر حساباتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وحضر حفل الزفاف اليوم عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة سيمون، والفنان الكبير محمد رشوان توفيق، والنجم محمود حميدة، والإعلامية بوسي شلبي.

كما حضر حفل الزفاف الفنان محمد الشقنقيري، والفنان ياسر صادق، الفنان ميدو عادل، المؤلف مجدي صابر، الفنان محمد عز، والفنانة دينا فؤاد.

إلهام شاهين

كتبت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "مبروك حبايبي دنيا ومصطفى، ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم".

فيفي عبده

ونشرت فيفي عبده صورة للفنانة دنيا عبدالعزيز مع زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "1000 مبروك للعروسين دنيا ومصطفى عقبال كل الشباب وعقبال كل البنات ربنا يهنيهم".

سوسن بدر

ونشرت سوسن صورة للفنانة دنيا عبدالعزيز مع زوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك يا حبيبتي، كان نفسي أكون معاكي".

دينا

وكتبت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "ألف مبروك عقد قران حبيبتي القمر، دنيا عبدالعزيز ومصطفى، ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب، كل أيامك فرح حبيبتي، وعقبال كل البنات".

هبة مجدي

وكتبت الفنانة هبة مجدي: "حبيبتي دنيا ألف مبروك، وربنا يسعدكم يا رب ويحفظكم لبعض".

هالة صدقي

وكتبت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "مبروك لأجمل وأرق وأطيب عروسة، ربنا يسعدك ويفرحك يا دنيا وفي يوم مختلف مختلف ومميز، يارب تكون فرحتك مميزة".