كش ملك.. مراهق هندي يطيح ببطل العالم في الشطرنج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 7 دقائق

تمك نشاب هندي صغير السن من إحداث مفاجأة مدوية، وانتزاع فوز ثمين من النرويجي سفن ماغنوس كارلسن -المصنف الأول على العالم في الشطرنج- خلال بطولة جرت عبر الإنترنت، لينال إشادة واسعة في بلاده.

براغناناندا البالغ من العمر (16 عاما) والملقب براغ ظل هادئًا ومجمعًا، بينما بدا أن كارلسن يرتكب أخطاء لتقديم الفرص للبطل الهندي.

وبات براغناناندا ثالث لاعب هندي -بعد فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا- ينجح في الفوز على كارلسن.

وأصبح المراهق -المولود في ولاية تاميل نادو جنوب الهند- أصغر أستاذ دولي في التاريخ، حين كان في العاشرة من عمره عام 2016. ولقب أستاذ دولي يُمنح لمن يحقق إنجازات محددة في لعبة الشطرنج.

قال بعد ذلك: “أنا سعيد للغاية”.

عندما سُئل كيف كان سيحتفل، كان براغ – مع بقاء أيام من المنافسة في البطولة – واقعيًا بالنظر إلى تأخره في ممارسة الألعاب في الهند: “أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالنوم”.

وقال “حان وقت الذهاب إلى الفراش، حيث لا أعتقد أنني سأتناول العشاء في الساعة 2.30 صباحًا”.

ربما لم تكن النتيجة متوقعة قبل أن تبدأ، فقد فاز كارلسن بثلاث مباريات متتالية حيث كان يتطلع إلى الإحماء، بينما أنهى براغ اليوم الأول من بطولة أيرثينجز ماسترز بثلاث هزائم متتالية.

ومع ذلك عندما اشتبك الاثنان، بدا اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا حازمًا، وتغلب في النهاية على أسطورة الشطرنج في 39 حركة.

وقال براغ عقب المباراة: “أعتقد أن الأمس لم يكن على ما يرام، اليوم، أعتقد أن مسرحيتي كانت أفضل بكثير، لذلك آمل أن يستمر هذا في اليومين المقبلين”.

براغ هو واحد من أكثر نجوم الشطرنج الصاعدين وقد تم ترشيحه لأشياء عظيمة منذ صغره.

يشار إلى أن اللاعب النرويجي كارلسنكان قد فاز بلقب الشطرنج العالمي للمرة الخامسة على التوالي ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تفوقه على الروسي إيان نيبومنياشتشي، في مباراة ملحمية استمرت 8 ساعات.