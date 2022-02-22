شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعمال جمعت ياسمين رئيس وهادى الباجورى .. وشائعة طلاقهما تحولت لحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصة حب عاشتها النجمة ياسمين رئيس، وزوجها المخرج هادى الباجوري، حيث وقعا في الحب من النظرة الأولى خلال تصوير مسلسل "عرض خاص" وكان اللقاء الأول، ثم تزوجوا ودام الزواج أكثر من 11سنة ولكن اليوم فاجأت ياسمين الجميع وأعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى.

وقدمت ياسمين رئيس زوجها هادى الباجورى سوياً 5 أعمال، هم مسلسل "عرض خاص" الذى تم عرضه عام 2010 وسجل التجربة التليفزيونية الأولى لهادى الباجورى، ثم بعد ذلك تعاونا فى فيلم "واحد صحيح" والذى كان التجربة السينمائية الأولى لياسمين والذى تسبب فى انطلاقتها الفنية بالمشاركة فى العديد من الأعمال.

فى عام 2016 اجتمعا ياسمين رئيس وهادى الباجورى فى فيلم "هيبتا- المحاضرة الأخيرة"، وتعاونا من جديد فى فيلم "قمر 14" الذى يعرض حالياً فى السينمات، وينتظر عرض فيلم جديد بعنوان "جارة القمر" تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومقررعرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى عام 2019 كتبت ياسمين تغريده أوحت بأنها انفصلت عن زوجها المخرج هادى الباجورى، حيث قالت خلال التدوينة: "فى أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدى".

ووقتها خرجت ياسمين رئيس، ونفت خبر انفصالها عن زوجها ثم نشرت صورة تجمعها بزوجها المخرج هادى الباجورى لتؤكد بأن حياتها مستقرة ولم يحدث أى انفصال وكل الأخبار المتداولة كاذبة، وبعد 3 سنين من تكذيب خبر الانفصال خرجت ياسمين اليوم وأعلنت طلاقها من زوجها المخرج هادى الباجورى.



