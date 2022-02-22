محمد إمام يطلّ من كواليس “عمهم”.. وهذا ما كشفه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره ومتابعيها عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام” صورة من فيلمه الجديد “عمهم”.

وعلق محمد إمام على الصورة قائلاً :” أول صورة من فيلم عمهم، لسه مخلص مشهد أكشن بقالي تلات أيام بصور فيه، كان نفسي من زمان أعملكم مشهد زي ده، استنوا عمهم قريباً إن شاء الله” .

فيلم “عمهم”، بطولة محمد إمام، ويشارك في بطولته أيضًا سيد رجب ومحمود حافظ والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللتان جاءتا بدلاً من أمينة خليل ورحاب الجمل، وينافس إمام خلال الأحداث على بطولة الجمهورية للملاكمة، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان آخر أفلام محمد إمام، “لص بغداد” وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومي فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.