بريانكا شوبرا ونيك جوناس في أول ظهور بعد ولادة مولودهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكن أحد المصورين الصحفين من التقاط صورة لنيك جوناس Nick Jonas وهو يمسك بيد زوجته بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، بينما كان يتوجه الثنائي إلى مطعم سوشي شهير في ماليبو بولاية كاليفورنيا لتناول العشاء، مساء ليلة الأحد الماضي.

لحق بالثنائي نيك جوناس وبريانكا شوبرا المزيد من الأصدقاء ورفقاء الدرب لقضاء ليلة ممتعة معهم في المطعم الذي يطل مباشرة على الماء.

ويُعد هذا هو الظهور الأول للثنائي الشهير منذ أن رُزقا بمولودهما الأول منذ أيام، مما دفع المتابعين للتفاعل مع الأبوين وأرسلوا لهم المزيد من رسائل التهاني بالمولود الجديد، معلقين على اللقطة التي تم نشرها على الكثير من صفحات متابعة المشاهير.

بريانكا شوبرا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استقبال طفلها الأول، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، قالت فيه: “أشعر بسعادة غامرة لتأكيد أننا رحبنا بطفل عن طريق أم بديلة، نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا”.

وكان بريانكا ونيك قد أقاما حفل زفاف ضخم في الهند، استمر لعدة أيام متتالية، دعوا فيه العائلة والأصدقاء المقربين لكل منهما، في العام 2018.