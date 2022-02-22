وفاة ملكة جمال أمريكية.. إليكم ما حدث لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن تعرضت ​ملكة جمال​ ولاية ألاباما الأميركية “زوي سوزو بيثيلز” إلى حادث غرب في مدينة ميامي، دخلت من بعده 8 أيام في غيبوبة، فارقت الشابة الحياة عن عمر ناهز الـ27 عاماً.

وكتبت عائلة الراحلة على إنستغرام: “تُوفيت ابنتنا زوي يوم الجمعة 18 شباط إثر إصابتها البالغة. لمست زوي قلوبنا وكانت إنسانة محبة وطيبة للغاية، كانت ملكة جمال ألاباما، نطلب منكم الصلاة لأجلها، ومنحنا الخصوصية في هذا الوقت العصيب”.

وختمت العائلة حديثها بالقول: “نشكر الجميع على الكلمات التي أظهرت الحب تجاه زوي، وإلى من يريد إظهار الحب والاهتمام أكثر يمكنه التبرع للمساعدة بدفع التكاليف التي تكبدها علاج الراحلة في المستشفى إضافة إلى تكاليف الدفن”.

وكانت زوي دخلت في غيبوبة منذ حوالي الأسبوع، وتضررت منطقة الدماغ لديها، بعد تعرضها لحادث غريب، حيث صرحت العائلة مؤكدة أن الموقف كان مفاجئاً وغريباً للغاية، وأنه سيصيب كثيراً من محبيها بالصدمة.