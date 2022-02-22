دنيا سمير غانم توثق بصمتها على حائط المشاهير فى بوليفارد الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، لحظات توثيق بصمة يديها على “حائط الشهرة”، فى بوليفارد الرياض اثناء تواجدها هناك مؤخرا للمشاركة في فعاليات حفل جوائز صناع الترفيه – JOY AWARDS الذي شهد تكريما مميزا لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز.

دنيا نشرت صورة مركبة للحظة توثيق بصمتها مع بصمات يد المشاهير، ليتم وضعه على حائط كبير على غرار “ممر الشهرة” فى هوليوود، كما وضعت صورة للوحة التذكارية التي تحمل اسمها عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام.

وسبق أن وجهت دنيا سمير غانم، رسالة إلى والديها الراحلين، الفنانين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، بمناسبة الاحتفال بيوم الحب، الذي يوافق يوم 14 فبراير، وقالت إنهما قدما أجمل قصة حب عاشتها، في إشارة إلى إصرار والدتها دلال عبد العزيز على الزواج من سمير غانم لمدة عدة سنوات رغم إعلانه وقتها رفضه لفكرة الزواج.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لوالديها، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وعلقت عليها قائلة: أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم، في الجنة مع بعض بإذن الله.