“​أول هوية حب”.. جديد عبدالمجيد عبدالله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله أحدث أغنياته بعنوان “​أول هوية حب​”​، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد علوي، ومن ألحان نواف عبدالله، وتوزيع عدنان عبدالله.

ويقول عبدالمجيد عبدالله في الأغنية: “​أول نفس .. خذته .. كان الهوى أنتي .. وكنتي .. ولازلتي .. أول .. هوية حب .. مرت في وجداني .. أول حلا .. ذقته .. كان الحلا .. أنتي .. يوم انتي علمتي .. اتهجى في اسمك .. الحروف بلساني ..حبيبتي الأولى ..حبيبتي الأولى .. ياكويت .. ياعمري .. شايلك من صغري .. في عيوني وصدري ..أسمي .. وعنواني .. حبيبتي الأولى .. ياكويت يا حضني .. يا قطعةٍ .. مني .. لك شوقي ياخذني .. ولك ياما .. وداني..”​.

وكان الفنان السعودي قد كشف في إحدى حفلاته التي أقامها في المملكة العربية السعودية، في مطلع العام الجاري 2022، عن إصابته بمرض “المانير”، مطالبًا جماهير الحفل بالدعاء له بالشفاء العاجل، قائلًا: “ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني إلتهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت ف ادعولي”.