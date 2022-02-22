“يا له من رقم”.. كريستيانو رونالدو يشكر 400 مليون متابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أوّل شخص في العالم يصل إلى أكثر من 400 مليون متابع على موقع انستغرام.

وفي التّفاصيل، فاحتفل رونالدو (37 عاماً) بهذا الإنجاز عبر ظهوره في فيديو جديد قال فيه: “مرحباً!! 400 مليون! يا له من رقم! الآن يمكنني أن أقول “سي”!

والجدير بالذّكر أنّ كلمة “سي” (Si) وتُلفظ أحياناً (Siuu) اشتهر النجم العالمي باستخدامها مع جمهوره عند النجاح في تسجيل هدف.

وأضاف: “إنه لأمر رائع. من دونكم لم يكن هذا الأمر ممكنا، أشكركم من أعماق قلبي”.

وحث رونالدو متابعيه على الاستمرار في متابعته، ووعدهم بمشاركتهم لحظات حياته لأنّهم يستحقون ذلك.