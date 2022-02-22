محمد الريفي يصرخ بشكل هيستيري ويطلب الصفح من والدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان المغربي محمد الريفي، وهو بحالة صراخ هيستيري وسط ساحة الأمم بمدينة الدار البيضاء المغربية، ويظهر خلاله وهو يصرخ “أمي.. أمي”، وسط ذهول المارة المتواجدين، مما دفع عدداً من المارة إلى التدخل ومحاولة تهدئته بعدما ظهرت عليه علامات التوتر والتعب الشديد.

وتعود قصة الريفي لأكثر من عام بسبب خلافات عائلية بين والدته وزوجته، ووصل الأمر بينهما إلى التراشق الإلكتروني عبر حساباتهم الرسمية ووسائل الإعلام، حيث تتهم الأم زوجة ابنها بتحريضه عليها، وقد صرحت من قبل عن غضبها من نجلها قائلة “لن تنال رضاي، لأنك دائما تصمت حينما تهان والدتك”، في حين ردت زوجته بتصريح مضاد تتهم أشقاءه بمنعه من رؤية والدته، وأنهم السبب فيما وصل إليه من حالة صحية ونفسية سيئة.

ومن جانب آخر ظهر الريفي منذ فترة وجيزة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، يتوسل فيه والدته والصفح عنه وتجاوز الخلافات، ليتفاعل معه متابعوه إذ أعربوا عن تضامنهم معه، ملتمسين الصفح والمغفرة من والدته، والسماح له برؤيتها، خصوصاً بعد مروره بأزمة صحية شديدة، تسببت في تدهور حالته الصحية والنفسية بعد تعرضه لإصابة بتسمم خطير بالمعدة.

محمد الريفي حصد لقب برنامج المسابقات الشهير إكس فاكتور الموسم الأول لعام 2015، على حساب الفنان المعتزل أدهم النابلسي، وكان ضمن فريق الفنان الإماراتي حسين الجسمي.