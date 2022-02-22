محمد عبده في “هلا خورفكان”.. وجهة عالمية في خريطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفي موسم “هلا خورفكان”، في 12 مارس المقبل، بحفل يحييه محمد عبده على مدرج خورفكان (التحفة المعمارية) في الشارقة، حيث يستعد محبو وعشاق الطرب الخليجي الأصيل لقضاء سهرة لا تنسى على إيقاعات أغنيات “فنان العرب” التي حققت شهرة وانتشاراً كبيرين خلال مسيرته الفنية.

وتندرج استضافة محمد عبده لموسم “هلا خورفكان” ضمن نهج إدارة المدرّج بأن يكون وجهة عالمية في خريطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة، ليكون جمهور الشارقة على موعد مع حفلة استثنائية ومميزة يعيش فيها الحضور، وسط طبيعة خورفكان الخلابة، وسحر عوالم الكلمة المعبرة والمشاعر النبيلة على وقع النغمات الموسيقية الخليجية، والتي منح عبرها الفنان السعودي المكتبة الغنائية العربية أيقونات فنية شهيرة على غرار أغنيات شهيرة، منها “الأماكن” و”ليلة يا ليلة” و”مذهلة”.

وقد أعلنت إدارة مدرّج خورفكان، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن نفاد تذاكر الحفل الختامي في أقل من 6 ساعات من لحظة طرحها، إذ أن إقبال الجمهور الكثيف على حضور الحفل يترجم الشغف الكبير للطرب والأصالة، واشتياق عالٍ لفطرة محمد عبده الإبداعية على المسرح التي تتسم بالأداء الأخاذ المليء بدفء المشاعر وصدقها، حيث يأخذ الجمهور بصوته إلى عوالم ساحرة تتناغم بين الكلمة الجميلة واللحن الرائع.

وأضافت إدارة مدرج خورفكان: يعزز الإقبال الجماهيري الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة باستضافة كوكبة من أبرز الفنانين الخليجيين والعرب والعالميين، الذين يقدمون باقة من أبرز أعمالهم الغنائية، ويؤكد على الاختيارات الموفقة لإدارة مدّرج خورفكان من أجل الارتقاء بالذائقة الفنية والتشجيع على السياحة الثقافية.

واستطاع محمد عبده أن يترك بصمة في الذاكرة الفنية الشعبية في المنطقة بمسيرة حافلة غنية بأيقونات غنائية تركت وقعاً خاصاً عند الملايين من محبيه، وأصبح تاريخ الأغنية السعودية الحديثة مرتبطة باسم «فنان العرب».