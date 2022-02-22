شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشخصية التى يتمنى محيى إسماعيل تجسيدها .. ورأيه فى رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الكبير محيي إسماعيل عن الشخصية التي يتمني تقديمها قائلا : كنت اتمني تجسيد شخصية الاسكندر الأكبر، برغم أنني قدمت كل الشخصيات الشهيرة العالمية مثل نابليون وديلسيبس واللورد اللمبي ، ولكني حالا لا استطيع تجسيد الاسكندر بسبب السن فهو عاش ومات شابا .

وكشف قيصر السينما عن رأيه في رامز وعن تفاصيل حلقته التي وقع فيها ضحية لرامز جلال وتعرضه للموت وعلاجه لأكثر من شهرين بسبب هذه الحلقة وأكد أن نجوم كثيرين كانوا تلامذته مثل نور الشريف وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز ومحمد صبحي .

يذكر أن الفنان محيي إسماعيل صدر له حديثًا كتاب جديد عنوانه "تعقيدات النفس البشرية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مرفقة معه أسطوانة مدمجة تضم عددًا من مشاهد أفلامه.

وكتب "إسماعيل" عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "ده غلاف كتابي غير المسبوق، كتاب عالمي أخذ من عمري سنين طويلة وسيصدر قريبًا من دار نشر عالمية وقد كتبته باللغة العربية واللغة الإنجليزية على أسس علمية وأملي أن يكون في كل بيت شرقًا وغربًا وهدفي منه تطهير النفس البشرية وكتبته بأسلوب سهل ليكون في متناول كل إنسان في البشرية جمعاء".