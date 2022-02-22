شكرا لقرائتكم خبر عن تحية كاريوكا: أكثر حاجة بتسعدنى إدخال السرور على قلب شخص ولو بـوردة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، ذكري ميلاد أسطورة من أساطير الرقص الشرقى، إنسانة تمتلك مشاعر جياشة قبل أن تكون فنانة لها كاريزما خاصة وموهبة إستثنائية، هي بديعة محمد كريم، أو كما لقبت بـ تحية كاريوكا، والسبب في هذا اللقب هو تأديتها لرقصة الكاريوكا البرازيلية الشهيرة ، لم تتقن الرقص فقط بل برعت كممثلة وقدمت أدوارًا متنوعة.

وفي لقاء نادر للراحلة تحية كاريوكا قالت، إن أكثر مايسعدها في الحياة أن تستطيع أن تدخل السعادة على قلب أي شخص حتي ولو بـ وردة، وتابعت الحياة هي من علمتني وأصعب ما في الحياة الكذب والخيانة خاصة أن الشخص الذي يخونك اكون قد أعطيته الثقة حتي تكتشف أنه ليس محلاً لهذه الثقة.

وتابعت كاريوكا خلال اللقاء: أنا لا أحرص من الناس بالرغم من أن هناك مقولة معلقة في منزلي مكتوب عليها " أتقي شر من أحسنت إليه " لكن ( عشان الواحد أهبل بينسي ) ، وتابعت أحب النقود كي أصرفها ولا أدخرها أبدًا حتي في إحدي المرات قررت أن أدخر مع سليمان نجيب ولكنه فاض به وقال لي حينها ( لو حبستك في أوضة مفيهاش أبواب وسبتلك ألف جنيه هدخل ألاقيكي وكلاها) .

وأضافت: لا أمتلك أيام سوداء فكل ماتمنيت في حياتي وهبه لي الله عز وجل، والصداقة بالنسبالي مهمة فأحب أصدقائي بعد الله عز وجل .