شكرا لقرائتكم خبر عن "كل اللى قولتيه".. أحمد العطار يطرح أحدث أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أحمد العطار أحدث أغنية بعنوان "كل اللى قولتيه"، والأغنية من كلمات عبد الحميد غنيمى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى طارق عبد الجابر، ويقدم أحمد العطار فى أغنيته الجديدة صدمة عاطفية، وعلاقة رومانسية فاشلة، وقرار بإنهاء هذه العلاقة بدون الشعور بالندم، أو انعدام الأمان، وذلك بعد أن أضاع الطرف الاخر الحب الذى جمع بينهما.

وتقول كلمات الأغنية " كل اللى قولتيه ":..

مع كل اللى قولتيه .. واللى عايزه تقوليه

تانى ماسمعتكيش

فى حاجات جوايه ماتت .. لو قولتى تانى وتالت

برضه مابحبكيش

ومعدش فى قلبى مكان ليكى .. تاهت جوايه لياليكى

وهاعيش من غيرك مش بيكي

علشان اقدر اعيش

ولا ذكرى تنفع ولا ماضى .. خلاص حبك بقى شئ عادى

لوليل ونهار واقفه قصادى

انا برضه ماشفتكيش

طرح مؤخرا المطرب أحمد العطار أغنية "مهما تبعد" التي أعادته إلى الساحة الغنائية وهى من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

وأكد أحمد العطار أنه سعيد بعودته إلى نشاطه الفني وإلى جمهوره، وصرح بأنه لن يغيب مرة أخرى، وأضاف بأنه سيقدم لون وشكل جديد عليه من الغناء في الأغنية الجديدة.