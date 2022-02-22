شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران وطلاق ووفاة فى يوم واحد داخل الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني اليوم الثلاثاء، أكثر من حدث منه الحزين والسعيد، في بداية اليوم أعلنت النجمة ياسمين رئيس، انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى،وغردت ياسمين، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".



ياسمين رئيس

وفى منتصف النهار احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل من خارج الوسط الفني، وارتدت فستان الزفاف خلال عقد القران، وذلك وسط أجواء عائلية وحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وحرص علي الحضور من الوسط الفني، الفنان رشوان توفيق الفنان محمد الشقنقيري، الفنانة سيمون، الفنان محمد عز، الفنان ميدو عادل، الفنان محمود حميدة، المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع والمخرج أمير اليماني، الفنان عماد رشاد، هبة محدي، دينا، دينا فؤاد، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج عمرو محمود ياسين

وحصلت الفنانة دنيا عبد العزيز على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد "ملف سرى"، مع الفنان هانى سلامة الذى ستخوض به السباق الرمضانى لعام 2022، والذى سيكون دور مميز لها ومفاجأة للمشاهدين، من أجل عقد قرانها.

كما أعلنت الفنانة عايدة فهمى، وفاة شقيقها محمد، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك قائلة:" توفي الى رحمة الله تعالى أخويا محمد فهمي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".