شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الجزء الثانى من الحلقة الأخيرة لمسلسل "الحلم" اليوم على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "الحلم" عرض الحلقة الأخيرة من العمل على جزأين، حيث تم عرض الحزء الأول من الحلقة أمس الاثنين على قناة الحياة، على أن يتم عرض الجزء الثانى من الحلقة فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعدم تم كتابة "الأخيرة – الجزء الأول" خلال تتر الحلقة، كما أن الأحداث لم تنته بعد عند الحلقة الـ 37



مسلسل الحلم

مسلسل "الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وشهدت الحلقة الـ 37 والأخيرة الجزء الأول، تطورات في الأحداث، حيث أخير عماد الونس (محمد رياض) أخته عايدة (صابرين) برغبته في الزواج من رباب (مى كساب) ولكن يريد الزواج منها بدون علم أحد بعيد عن أفراد عائلته ويجد صعوبة في تنفيذ ذلك لأنه اذا تزوجها سيعرف الجميع سواء في منطقته الجمالية أو الأسمرات التي يعيش هو فيها.

جمال (عبد الخالق أحمد) يحقق نجاحاً كبيراً في تجارة السجاد اليدوى ويبدأ في تصديرها للخارج وكذلك يتعامل مع ابنة أحمد عبد العزيز من أجدل فندق والدها، أما عماد فيخبر سيد (علاء مرسى) موافقته للعمل معه في تجارة المخدرات بشرطة الوصول إلى ابنه الذى حرم منه طوال السنوات الماضية، ثم يصل خبر ظهور سيد إلى عايدة وأنه الذى قتل زوجها أحمد.

تخبر آلاء ابنة عماد الونش والدها بعدم رغبتها في إتمام الزواج من خطيبها الطبيب الذى يعمل معها في المستشفى بسبب حبها لجمال وأنها لم تستطع نسيانه رغم ضغوطات والدتها فاطمة (رانيا فريد شوقى) عليها، ويذهب عماد إلى فاطمة ويخبرها بالأمر كما يواجهها بأنها مازالت تحبه ولابد من العودة لبعضهما من جديد وتأتى عايدة أليهم لتأسل على سيد وتنتهى الأحداث.