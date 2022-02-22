شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يدعم الرحالة ريهام أبو بكر:هتلف مصر مشيًا على الأقدام فى تحدٍخارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى، على دعمه لرحالة تدعى ريهام أبو بكر، ترغب فى التجوال بجميع أنحاء مصر من شمالها لجنوبها، لترويج للسياحة وقد بدأت رحلتها اليوم من معبد أبو سمبل.

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام:" لكل متابعين البطلة العظيمة ريهام أبو بكر شجعوها و اطمنوا عليها كل شوية عايزين نبقى أصدقاء رحلتها العظيمة دي هتلف مصر كلها على رجليها في تحدٍ خارق لموسوعة جينيس ريكورد هتمشي 1722 كيلو من شمال مصر لجنوبها في 22 يوما و بدأت الرحلة من معبد أبو سمبل يلا كلنا نشجعها و كل الشكر لوزارة الداخلية و الشباب و الرياضة و هيئة تنشيط السياحة على اهتمامهم الشديد بريهام و رعايتها طول رحلتها الشاقة".

وتابع:"معرفش ايه قوانين التحدي بس ياريت ريهام يكون معاها دكتور يشرف على رحلتها عشان سلامتها الصحية ، اللي عرفته انها من فتره للتانية بتقراء تشجيعاتكم و تعليقاتكم ريهام قررت تعمل التحدي العالمي الخارق ده عشان تشجيع السياحة المصرية و تلفت النظر السياحي لمصر من العالم كله ان شاء الله قريب نتفرج على تكريم و فوز ريهام البنت المصرية العربية الطموحة و نفرح بتشريفك لمصر على كل المحطات المصرية و العربية و العالمية و نكون في استقبالك".

وكان آخر أعمال النجم تامر حسنى فيلم "مش أنا"، والذى حقق نجاحا كبيرا للغاية، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.